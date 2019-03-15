2019-03-15T14:12:06+03:00
Происшествия

Появилась переписка с угрозами от школьников, которые ради лайков избили ребенка в Тевризе

Драку они снимали на видео, чтобы выложить в соцсети
Станислав МУХИН
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Подростки угрожали мальчику и требовали деньги.Подростки угрожали мальчику и требовали деньги.Фото: vk.com
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Серьезный скандал произошел в Тевризе. Там группа школьников-хулиганов избила 12-летнего мальчика. Драку они снимали на видео, чтобы потом специально выложить ролик в Интернет. Специально для этого в соцсетях подростки создали сообщество на эту тему. После случившегося мама избитого ребенка заявила в полицию. В министерстве образования уже пообещали выехать на место и провести проверку. К теме подключились следственный комитет и полиция.

Сейчас стало известно, из-за чего случился конфликт. Подростки обвинили 12-летнего Мишу в поломке их гаджета и требовали вернуть за него 4 тысячи рублей. Появилась переписка школьников с угрозами пострадавшему. К тому же дети оскорбляли мальчика на национальной почве.

- Э, алло. Не игнорь, ответь, мразь! Гони 4 000 рублей! - пишет один из подростков в социальных сетях Мише.

Но подросток игнорирует все оскорбления, чем, похоже, злит хулиганов еще больше. Позже школьники напишут Мише:

- Давай сегодня встретимся и поговорим!

А что последует за этим "встретимся и поговорим" уже известно. Подростки встретятся на пустыре и Мишу изобьют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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