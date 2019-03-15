Появилась переписка с угрозами от школьников, которые ради лайков избили ребенка в Тевризе
Серьезный скандал произошел в Тевризе. Там группа школьников-хулиганов избила 12-летнего мальчика. Драку они снимали на видео, чтобы потом специально выложить ролик в Интернет. Специально для этого в соцсетях подростки создали сообщество на эту тему. После случившегося мама избитого ребенка заявила в полицию. В министерстве образования уже пообещали выехать на место и провести проверку. К теме подключились следственный комитет и полиция.
Сейчас стало известно, из-за чего случился конфликт. Подростки обвинили 12-летнего Мишу в поломке их гаджета и требовали вернуть за него 4 тысячи рублей. Появилась переписка школьников с угрозами пострадавшему. К тому же дети оскорбляли мальчика на национальной почве.
- Э, алло. Не игнорь, ответь, мразь! Гони 4 000 рублей! - пишет один из подростков в социальных сетях Мише.
Но подросток игнорирует все оскорбления, чем, похоже, злит хулиганов еще больше. Позже школьники напишут Мише:
- Давай сегодня встретимся и поговорим!
А что последует за этим "встретимся и поговорим" уже известно. Подростки встретятся на пустыре и Мишу изобьют.
ИСТОЧНИК KP.RU