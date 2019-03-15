Стала известна причина, по которой подростки избили сверстника в Тевризе и выложили ролик в соцсети ради лайков

15 Март 12:50 2019-03-15T14:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, громкая история произошла 10 марта в Тевризе. Местные подростки-гопники избили 12-летнего Мишу Иванова (имя и фамилия изменены), а после выложили ролик в соцсети. Как выяснилось из переписки, подростки уже какое-то время угрожали потерпевшему.

- По предварительным данным, инцидент произошел 10 марта, причиной конфликта, начавшегося еще в ноябре 2018 года, стали требования старших подростков, адресованные младшему школьнику, заплатить 4 тысячи рублей за сломанный гаджет, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - В ходе проверки следователи установят истинные причины конфликта и мотивы противоправных действий подростков, условия их жизни и воспитания, а также причины, способствовавшие асоциальному поведению школьников на протяжении нескольких месяцев. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Такую переписку обнаружила мама избитого мальчика. Фото: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU