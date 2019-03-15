Омичи пытаются спасти умирающего щенка

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-15T12:24:09+03:00

Собаку забрали у одной из «коробочниц» на рынке

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Омские зоозащитники продолжают бороться с так называемыми «коробочницами» - женщинами, которые промышляют торговлей животными на рынках. Щенки и котята находятся в чудовищных условиях и часто просто не доживают до того момента, когда их продадут.

Одну из таких дворняжек, видимо, за «ненадобностью» просто выкинули, не сумев реализовать и пожалев денег на его лечение.

- Срочно нужна помощь! На центральный рынок только что подбросили щенка, - рассказывает волонтер. - У него странное состояние. Ложку вставили между зубов, чтобы дышал - пасть сжата. Кажется, что щенку это очень трудно. Трясется весь.

Узнать, как помочь, можно здесь.

Фото: vk.com/budka_omsk

ИСТОЧНИК KP.RU