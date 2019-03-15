2019-03-15T10:33:47+03:00
Происшествия

В Омске пьяный пассажир отказался платить за проезд и избил водителя маршрутки

Его задержали Росгвардейцы
Станислав МУХИН
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Тревожную кнопку нажал один из охранников детского сада на улице Кирова. Приехавшим на сигнал сотрудникам Росгвардии он пояснил, что в самом садике все нормально. А кнопку нажал, так как стал свидетелем драки. Мужчина пояснил: видел как на остановке пьяный агрессивный пассажир подрался с водителем. После этого буян скрылся с места происшествия. Росгвардецы нашли его возле дома недалеко от садика. 37-летний пьяный омич вел себя агрессивно и сразу же привлек их внимание. Он признался силовикам, что подрался. Его отвезли на место конфликта, где 53-летнему маршрутчику уже оказывали помощь медики и работали полицейские.

- Конфликт произошел из-за того, что пьяный пассажир отказался платить за проезд. На предложение водителя покинуть салон он ответил отказом. Словесная перепалка переросла в драку, - уточнили в пресс-службе омской Росгвардии.

Любитель помахать кулаками доставлен в отделение и задержан для выяснения деталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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