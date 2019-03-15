Соцсети: В Омске подростки ради забавы избили пожилую женщину

15 Март 10:04 2019-03-15T10:04:52+03:00

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О банде маленьких хулиганов рассказала в паблике «Омск live» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала омичка Ирина Маленина. По ее словам инцидент произошел вчера, 14 марта, примерно в 16.00 в районе 20-й Линии.

- Женщина в годах шла по улице 10 лет Октября от 20-й Линии в сторону 19-й Линии, - пишет автор поста. - Навстречу - три подростка лет 12, улыбались. Когда они поравнялись с ней, разошлись по обе стороны. Один бьет ее с размаху ребром ладони по локтю, а другой в это же время - по другому локтю. И в это же время матерками кричат «иди на... ». От боли и неожиданности у женщины пакет и сумка упали на землю. Эти малолетние подонки отошли метра на 3-4 и начали кидать ледяными снежками в нее. Один попал в голову, потом спокойно свернули на 20-ой Линии в сторону улицы Лермонтова это местные. Может, кто-то в это время проезжал по дороге и видел этот беспредел? Ничего не боятся, а что будет лет в 16? Так что опасайтесь уже подростков, будем их искать.

Женщина также рассказала, что судя по всему дети живут где-то неподалеку и она их хорошо запомнила.

ИСТОЧНИК KP.RU