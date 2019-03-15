В Омске прошел первый весенний дождь

15 Март 08:09 2019-03-15T08:09:07+03:00

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Весна в Омск пришла как никогда рано. Уже несколько дней столбик термометра показывает плюсовую температуру. Снег начал активно таять гораздо раньше обычного, как и предупреждали омские синоптики. А в пятницу и вовсе в городе прошел первый весенний дождь. Он моросил несколько часов рано утром. При этом всю пятницу в Омске обещают пасмурную погоду. Не исключено, что дождь будет периодически идти весь день.

ИСТОЧНИК KP.RU