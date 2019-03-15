2019-03-15T08:01:59+03:00
Общество

В Омске пройдет флешмоб, посвященный присоединению Крыма

Основной площадкой станет площадь у ТЦ "Континент"
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В предстоящую субботу, 16 марта, в Омске на площади у ТЦ «Континент» пройдут праздничные мероприятия, посвященные 5-летию воссоединения Крыма с Россией. В 11 часов на главной сцене у Исторического парка «Россия – моя история» начнется большой концерт под открытым небом. В нем примут участие фолк-шоу группа «Вереск», группа «Персона Гранд» из Марьяновки, хореографический ансамбль «Русь», муниципальный ансамбль танца «Иртыш», артисты народной школы-студии современной хореографии «Амплуа», ансамбля эстрадного танца «Сюрприз» и ансамбля «Солнышко».

В полдень омские молодогвардейцы приглашают молодежь принять участие в оригинальном флешмобе.

- В этом году исполняется 5 лет с момента воссоединения полуострова Крым с Российской Федерацией. Это событие стало одним из самых ярких в истории нашей страны. 16 марта мы приглашаем всех желающих принять участие в праздничном флешмобе «Россия с Крымом навсегда!». Держа в руках ленточки, шарики триколор и патриотические лозунги, молодые люди совместно со всеми желающими выстроятся в форме полуострова Крым и развеют над своими головами большой флаг Российской Федерации», - прокомментировал предстоящую акцию руководитель аппарата Омского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Артем Коншу.

В этот же субботний день, 16 марта, на площади у ТЦ «Континент» будет развернута выставка-продажа сельхозпродукции и ярмарка ремёсел «Мы вместе!». Как рассказал руководитель Фонда русской культуры им. П.А. Столыпина Владимир Бобрикович, омские мастера проведут для желающих мастер-классы, где можно будет расписать омский сувенир с видами Крыма. Ремесленники представят свои лучшие изделия из бересты, трикотажа, дерева и керамики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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