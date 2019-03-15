Танцовщица из Омска после ДТП в Китае впала в кому

15 Март 06:17 2019-03-15T06:19:01+03:00

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В беду попала за границей танцовщица из Омска. Девушка жила и работала в Китае - в Пекине. Во время поездки на такси в аэропорт сибирячка попала в серьезную аварии. Водитель такси вылетел на встречную полосу и не справился с управлением. Об этом сообщает ФАН.

Удар пришелся как раз на заднюю часть машины, где и сидела омичка. У нее серьезные травмы: травма головы, переломы и ушибы внутренних органов. Омичку доставили в местную больницу уже в тяжелом состоянии. Позже 25-летняя девушка впала в кому.

Добавим, что это не первая трагедия с омичами за границей. Ранее мы рассказывали историю другой омички, которая тоже попала в ДТП, но в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU