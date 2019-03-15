2019-03-15T05:28:34+03:00
Общество

В Омске пропала еще одна женщина

Анжелика Миронова ушла из дома 8 марта и исчезла
Анна МИКУЛА
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Фото: «Лиза Алерт»Фото: «Лиза Алерт»
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил розыск 48-летней омички Анжелики Мироновой. Сообщается, что женщина ушла из дома 7 марта. После этого близкие ее не видели и не представляют, где она может находиться.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носит челку, глаза серые.

Одежда: темно-синий пуховик, серые брюки, коричневые сапоги, толстовка с рисунком «игрушки», серая шапка, бело-серый шарф с рисунком «клавиши пианино» и помпонами.

Кроме того, известно, что Анжелика Миронова нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете, где она находится, позвоните на телефон горячей линии «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52, 112 или в полицию - 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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