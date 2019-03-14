Полицейские разыскивают вора, укравшего у омича щенков овчарки
У жителя Старой Московки, который занимается разведением немецких овчарок, украли двух щенков.
- Мужчина занимается разведением немецких овчарок на принадлежащем ему участке в частном секторе на улице 6-я Станционная, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В феврале одна из собак ощенилась. Четырех щенков 37-летний мужчина продал, а двух оставшихся держал в специально оборудованном щенячьем вольере. На ночь животных он отправлял в хозяйственную пристройку. Накануне утром омич обнаружил, что дверь пристройки взломана, окно - выставлено, а собаки - пропали.
Сейчас причастного с хищению ищут полицейские.
Фото: vk.com/55mvd
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