Обнародована переписка омички с аферистом, выманившим у нее почти полмиллиона

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-14T14:21:51+03:00

«Принц» на ломаном английском сумел убедить доверчивую женщину, что он - настоящий иностранец

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Напомним, драматически закончились для 55-летней омички поиски возлюбленного в интернете. Женщина познакомилась с аферистом в соцсети. Новый знакомый сулил ей дорогие подарки. Но в итоге, придумав незамысловатую историю, умудрился выманить у доверчивой приятельницы по переписке почти полмиллиона рублей.

Причем, впечатлительную женщину даже не смутило косноязычие «иностранца». Чтобы его было проще найти, полицейские опубликовали фото предполагаемого афериста и переписку женщины с ним.

В сообщениях женщина сначала сомневается, что приятель просит ее перевести слишком большую сумму. Тот играет на ее алчности и заверяет: в посылке, которую она после этого получит ее ждет гораздо большая сумма.

- В настоящее время полицейские выясняют, насколько реальна личность мошенника, гражданином какого государства он является, а также проверяют движение денежных средств по банковским счетам, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU