Обнародована переписка омички с аферистом, выманившим у нее почти полмиллиона
Напомним, драматически закончились для 55-летней омички поиски возлюбленного в интернете. Женщина познакомилась с аферистом в соцсети. Новый знакомый сулил ей дорогие подарки. Но в итоге, придумав незамысловатую историю, умудрился выманить у доверчивой приятельницы по переписке почти полмиллиона рублей.
Причем, впечатлительную женщину даже не смутило косноязычие «иностранца». Чтобы его было проще найти, полицейские опубликовали фото предполагаемого афериста и переписку женщины с ним.
В сообщениях женщина сначала сомневается, что приятель просит ее перевести слишком большую сумму. Тот играет на ее алчности и заверяет: в посылке, которую она после этого получит ее ждет гораздо большая сумма.
- В настоящее время полицейские выясняют, насколько реальна личность мошенника, гражданином какого государства он является, а также проверяют движение денежных средств по банковским счетам, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото: vk.com/55mvd
ИСТОЧНИК KP.RU