В Омске задержали директоров «Омскгоргаза» и «Акции»

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-14T08:10:53+03:00

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В Омске задержали директоров «Акции» Инну Пахотину и «Омскгоргаза» Ольгу Шеблову. Их этапировали в Москву, где накануне в Басманном суде рассмотрели ходатайство СКР об их аресте. Напомним, фигуранток этого дела обвиняют в соучастии в крупном мошенничестве при транспортировке газа для омичей. Сумму ущерба оценивают в 1,4 млрд рублей.

Напомним, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в апреле 2017 года следственным управлением УМВД России по городу Омску в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Омскгазсеть» и газоснабжающей компании «Омскгоргаз». Позже его передали в региональный Следственный комитет, а потом - в центральное управление СКР.

Первые фигуранты дела - депутат областного Заксобрания и председатель совета директоров холдинга «Акция» Сергей Калинин и первый заместитель генерального директора ОАО «Омскгоргаз» Александр Орлов были арестованы ранее и сейчас находятся в московском СИЗО.

В отношении Ольги Шебловой суд решение об аресте пока не вынес. Сторонам дали 72 часа на сбор доказательств. Инну Пахотину отправили под домашний арест.

В обоих случаях следствие настаивало, что, оставаясь на свободе, фигурантки дела могут скрыться, уничтожить улики или каким-либо другим способом помешать расследованию, - сообщает «Коммерсант». - Защита, напротив, утверждала, что доводы следствия не подтверждены реальными доказательствами и оснований для столь жесткой меры пресечения, как содержание под стражей, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU