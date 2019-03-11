2019-03-11T14:19:55+03:00
Происшествия

В Омске следователи ищут двух пропавших школьниц

Они ушли из дома в выходные
Станислав МУХИН
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О пропаже сразу двух школьниц в выходные сообщили их родители. Сейчас их поисками занимаются полицейские и следственный комитет. Девочки 15 и 16 лет ушли из дома в праздники. Евгения Кондратьева пропала из дома по улице 1-ая Тепловозная. Ее рост около 155 см, полного телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза серые. Особые приметы: косоглазие правого глаза. Была одета в куртку двухстороннюю черного и голубого цвета, брюки черного цвета, синюю шапку, черные летние кроссовки.

Евгения Кондратьева

Евгения Кондратьева

Информацию о местонахождении Евгении можно сообщить по номерам 79-25-02, 79-26-71, 02.

Юлия Черникова проживает в поселке Армейский. Школьница может отправиться в сторону Новосибирска, либо в направлении Алтайского края на попутном транспорте.

Юлия Черникова

Юлия Черникова

Юлии на вид 18-20 лет, рост 160 см, среднего телосложения. Особые приметы: шрам на лбу, шрамы на предплечье левой руки. Одета в куртку черного цвета из кожзаменителя, синие кроссовки.

Всех, кто ее видел, просят позвонить по номеру 40-04-04, 79-35-77 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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