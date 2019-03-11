На льду Иртыша в центре Омска поставили семью белых медведей
1 апреля не за горами, но омичи решили его не дожидаться. К тому времени лед на Иртыше уже начнет таять и шутка не получится.
Гуляющие по набережной уже несколько дней замечают странные фигуры, красующиеся рядом с дорожкой, протоптанной местными жителями по реке на Левый берег. Там, недалеко от Ленинградского моста, неизвестные поставили семейство белых медведей из картона.
Фото выложили в социальные сети. Некоторые подписчики признались: сначала приняли медведицу с медвежатами за настоящих. Другие шутят, что это сотрудники МЧС решили отпугивать бесстрашных омичей от прогулок по ненадежному льду.
Фото: vk.com/regik55
ИСТОЧНИК KP.RU