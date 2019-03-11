Омичи спасли кота, которого хозяева повесили и бросили умирать

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-11T09:54:05+03:00

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Омские зоозащитники спасли кота, брошенного в районе остановки «Карьер». Видимо, питомец надоел прежним хозяевам и они не придумали странный способ от него избавиться. Неизвестные люди подвесили его за веревку на остановке. Там его и обнаружили спасители.

- Во время поиска потерявшегося кота мы обнаружили на остановке другого малыша, - рассказывает волонтер. - Он был привязан и подвешен на веревку - весь в ранах, мокрый, истощенный. При освобождении из петли он даже не произнес ни звука, настолько был обессилен. Молодой кот, на нем был даже голубой ошейник. Удавка не давала ему возможности даже сдвинуться с места, кот от стресса испражнялся под себя. Я очень нуждаюсь в помощи для срочного визита к ветврачу и нужна передержка.

Узнать подробнее, как помочь, можно здесь.

Когда животное спасли, оно было истощено и сильно изранено.

ИСТОЧНИК KP.RU