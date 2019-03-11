На Масленицу омские зэки играли в «Русский боулинг» и ели блины
Накануне, 10 марта, омичи массово отметили последний день Масленицы. Решили устроить праздник и для заключенных. Сразу на нескольких площадках ЛИУ-2 устроили традиционные русские забавы - перетягивание каната, бой мешками. Также установили «ледяной столб», на самом верху которого подвесили пакеты со сладостями.
Фото: 55.fsin.su
Фото: 55.fsin.su
Фото: 55.fsin.su
Впрочем, традиции решили немного осовременить. Например, сидельцам предложили сыграть в «Русский боулинг» - надо было попасть валенком по пластиковым бутылкам с песком.
- Самым зрелищным соревнованием стала «Битва на бревне», - сообщает пресс-служба областного УФСИН. - Как оказалось в ЛИУ-2 есть чемпион, который на протяжении двух лет был победителем в этой спортивной дисциплине. Но в этом году сохранить первенство не удалось, первое место завоевал другой осужденный.
Под конец праздника было сожжено чучело Масленица, а всех заключенных угостили блинами с чаем.
Фото: 55.fsin.su
Фото: 55.fsin.su
ИСТОЧНИК KP.RU