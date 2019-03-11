На Масленицу омские зэки играли в «Русский боулинг» и ели блины

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-11T08:05:59+03:00

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Накануне, 10 марта, омичи массово отметили последний день Масленицы. Решили устроить праздник и для заключенных. Сразу на нескольких площадках ЛИУ-2 устроили традиционные русские забавы - перетягивание каната, бой мешками. Также установили «ледяной столб», на самом верху которого подвесили пакеты со сладостями.

Фото: 55.fsin.su

Фото: 55.fsin.su

Фото: 55.fsin.su

Впрочем, традиции решили немного осовременить. Например, сидельцам предложили сыграть в «Русский боулинг» - надо было попасть валенком по пластиковым бутылкам с песком.

- Самым зрелищным соревнованием стала «Битва на бревне», - сообщает пресс-служба областного УФСИН. - Как оказалось в ЛИУ-2 есть чемпион, который на протяжении двух лет был победителем в этой спортивной дисциплине. Но в этом году сохранить первенство не удалось, первое место завоевал другой осужденный.

Под конец праздника было сожжено чучело Масленица, а всех заключенных угостили блинами с чаем.

Фото: 55.fsin.su

Фото: 55.fsin.su

ИСТОЧНИК KP.RU