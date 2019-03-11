2019-03-11T07:06:21+03:00
Происшествия

Появились фото из омской квартиры, где взрывной волной выбило лоджию

Хозяин жилища все-таки пострадал.
Станислав МУХИН
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Взрывной волной выбило всю лоджию.Взрывной волной выбило всю лоджию.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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"Комсомолка" писала о взрыве в одном из домов в эти выходные. Мощный хлопок раздался в квартире многоэтажки по ул. Малиновского. Взрывной волной вынесло лоджию на 9 этаже. Обломками повредило несколько машин, стоявших под окнами. Очевидцы в соцсетях заявляли, что в этой квартире варили самогон. И рванул один из котлов.

В МСЧ эту версию подтвердили. А в омской полиции разместили фотографии из квартиры, где все произошло. На них видно, что в туалете установлен огромный самогонный аппарат. Видимо, он и стал причиной происшествия.

А так выглядит квартира внутри. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

А так выглядит квартира внутри.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- В прошлом году жилец установил в туалете самодельный самогонный аппарат, подключенный к электросети. Хлопок произошел, когда омич решил проверить процесс приготовления спиртосодержащей жидкости, - говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД по Омской области.

Также ранее сообщалось, что никто при хлопке не пострадал. Однако это не так: хозяин квартиры с 50% ожогов тела доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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