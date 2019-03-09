В Омске в девятиэтажке хлопком выбило окна квартиры

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-09T16:50:43+03:00

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Очередной хлопок произошел в Омске. На этот раз мощный хлопок раздался в одной из квартир дома по улице Малиновского 19/1. Об этом сообщили жители в соцсетях.

- На Малиновского 19/1 на 9 этаже произошло обрушение частей балкона, пластиковые стены и окна вынесло после какого то шума, похожего на хлопок прямо вниз на припаркованные автомобили.

В момент случившегося во дворе дома гуляли дети. К счастью, никто не пострадал. Осколками окон повредило машину, стоявшую около подъезда. В МЧС и полиции инцидент подтвердили. Предположительно, в квартире, где все случилось, варили самогон. Об этом сообщают местные жители.

Произошло обрушение частей балкона, пластиковые стены и окна вынесло.Фото: vk.com

Фото: vk.com

- На 9 этаже пахнет бражкой очень сильно, хозяин квартиры ведёт себя странно, закрыл дверь сказав, что все нормально. Из их квартиры сильно пахнет предположительно бражкой, - написал очевидец в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU