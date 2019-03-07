В Омске в незакрытый колодец провалилась девушка с собакой

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-07T17:18:33+03:00

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ЧП случилось сегодня, 7 марта, на Левом берегу. Местная жительница гуляла по своей овчаркой в районе улицы 70 лет Октября. Девушка не заметила открытый и занесенный снегом люк. В глубокий колодец провалились и хозяйка, и ее собака. По счастью, все закончилось благополучно, омичке пришли на помощь.

Как сообщил официальный представитель регионального ГУ МЧС Денис Ахрамов, в 17.02 на «01» поступил звонок о происшествии. Пожарные извлекли пострадавшую и ее питомца из колодца. Девушка доставлена в медучреждение. От МЧС привлекались 6 человек и одна машина.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU