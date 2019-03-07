2019-03-07T17:18:33+03:00
Происшествия

В Омске в незакрытый колодец провалилась девушка с собакой

Хозяйку с питомцем спасли сотрудники МЧС
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-лужба регионального ГУ МЧСФото: пресс-лужба регионального ГУ МЧС
Изменить размер текста:

ЧП случилось сегодня, 7 марта, на Левом берегу. Местная жительница гуляла по своей овчаркой в районе улицы 70 лет Октября. Девушка не заметила открытый и занесенный снегом люк. В глубокий колодец провалились и хозяйка, и ее собака. По счастью, все закончилось благополучно, омичке пришли на помощь.

Как сообщил официальный представитель регионального ГУ МЧС Денис Ахрамов, в 17.02 на «01» поступил звонок о происшествии. Пожарные извлекли пострадавшую и ее питомца из колодца. Девушка доставлена в медучреждение. От МЧС привлекались 6 человек и одна машина.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая форма силы
Участок под ИЖС бесплатно?!
Полицейские поздравили омичек клипом с песней о любви
МЧС преждупреждает омичей о сильном ветре
Соцсети: Возле «Дружного мира» в Омске маму с ребенком придавило качелями
Жизнь как «Чудо»: ТВ-3 представляет жизнеутверждающий проект, основанный на истории реальных чудес
Сериал «Мертвое озеро» будет доступен только на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER уже с 14 марта
Стали известны подробности ЧП с омским самолетом в Домодедово
Красота на десерт
«Адаптация-2»: Американский шпион спасает Россию.
Руководство омского интерната, где уборщица совратила подростков: Узнали от людей со стороны
Уборщицу омского интерната, совратившую подростков, уволили
Омская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова выиграла золото в эстафете на Универсиаде
В Омске начат проект по духовно-нравственному воспитанию школьников
В Омской области депутата лишили полномочий через суд
На железной дороге под Омском сошли с рельсов 4 вагона
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
Омича обманули, когда он хотел купить 2 тысячи тюльпанов
Омскому экс-чиновнику Меренкову зачитывают приговор
Омичи, привозившие фальшивые деньги из Москвы, получили условные сроки
Омички просят зарплату на 20% меньше, чем мужчины
Сушинский не согласен с экс-губернатором Назаровым, что Омск может потерять «Авангард»
Этой весной улицы Омска впервые начнут посыпать новыми реагентами из Перми