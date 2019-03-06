2019-03-06T10:43:59+03:00
Происшествия

Пьяный омич расстрелял машину таксиста

Перед этим он сильно поссорился с водителем
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич расстрелял машину таксистаПьяный омич расстрелял машину таксистаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в городе Исилькуль Омской области. Мужчина изрядно выпил и вызвал такси, чтобы добраться домой. Когда машина подъехала, а пьяный омич сел в нее, они с водителем поругались. Омич не нашел слов, чтобы что-то сказать в ответ на замечания водителя, и достал пистолет. Он три раза выстрелил в лобовое стекло машины, чудом не попав в водителя такси.

Омич выстрелил в лобовое стекло Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омич выстрелил в лобовое стеклоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как сообщили в полиции, водитель вызвал на место происшествия стражей порядка. Неблагодарного клиента с пистолетом задержали на месте. Ущерб таксист ощенил в 17 тысяч рублей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и проводят экспертизу. За умышленное повреждение чужого имущества омичу грозит 2 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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