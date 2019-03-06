2019-03-06T10:19:15+03:00
Общество

Омич выпил алкоголь, а потом требовал, чтобы ему продали пустую бутылку в долг

Когда ему отказали, разнес всю витрину со спиртным
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного управления РосгвардииФото: пресс-служба областного управления Росгвардии
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Дебош в одном из омских магазинов накануне устроил пьяный местный житель. Мужчина взял с витрины приглянувшийся ему алкоголь и, не отходя от места, выпил его. Потом хотя бы попытался поступить как честный человек. Он понес пустую бутылку и начал требовать продать ее в долг. Сотрудница порыв не оценила и отказала.

Огорчившись, дебошир разгромил витрину. За это время на место как раз успели приехать сотрудники вневедомственной охраны.

- При обходе прилегающей территории, росгвардейцы задержали схожего по приметам гражданина, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. - Продавец опознала задержанного, после чего он был доставлен в территориальный отдел полиции. Установлено, что 34-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Фото: пресс-служба областного управления Росгвардии

Фото: пресс-служба областного управления Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU

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