Московских полицейских обязали расследовать жалобу омича на плагиат в песнях Газманова

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-05T08:11:19+03:00

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Напомним, омский музыкант Александр Шаханин нашел заимствования из своей песни, которая стала неофициальным гимном шествия «Бессмертный полк», в клипе Олега Газманова. Мужчина считает, что известный артист украл у него как музыку, так и идею в целом.

Мужчина пытался договориться с артистом, требуя, чтобы тот включил его в список авторов. После того, как Газманов отказался, омич решил мстить и прошерстил все песни противника. Шаханин увидел плагиат почти в каждой и обратился в столичную полицию. Там в возбуждении уголовного дела отказали.

Тогда настойчивый автор обратился с жалобой в прокуратуру. Накануне оттуда пришел ответ.

- По результатам проведенной проверки, 20.02.2019 оперуполномоченным 2 ОРЧ ОЭП и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, - говорится в сообщении. - Изучение материалов дела показало, что данное постановление вынесено незаконно, необоснованно, поскольку проверка проведена не в полном объеме, в связи с чем отменено прокуратурой округа в порядке надзора 20.02.2019, материал направлен для дополнительной проверки в ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД по г. Москве.

Такой ответ пришел из прокуратуры накануне.

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ИСТОЧНИК KP.RU