В центре Омска лихач протаранил сразу несколько машин

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-04T10:11:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Довольно серьезное ДТП случилось на проспекте Карла Маркса в районе «Каскада». Судя по записи, выложенной очевидцами в социальные сети, лихач на легковушке на большой скорости пронесся мимо улицу Циолковского, не справился с управлением и протаранил сразу несколько авто. Больше всего пострадал автомобиль «Субару», припаркованный возле одного из местных кафе. У машины сильно покорежена задняя часть.

На место приехали сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии начата проверки, которая позволит установить причины и обстоятельства случившегося. Материальный ущерб еще предстоит оценить, о пострадавших не сообщается.

Видео происшествия можно посмотреть здесь.

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU