В центре Омска лихач протаранил сразу несколько машин
Довольно серьезное ДТП случилось на проспекте Карла Маркса в районе «Каскада». Судя по записи, выложенной очевидцами в социальные сети, лихач на легковушке на большой скорости пронесся мимо улицу Циолковского, не справился с управлением и протаранил сразу несколько авто. Больше всего пострадал автомобиль «Субару», припаркованный возле одного из местных кафе. У машины сильно покорежена задняя часть.
На место приехали сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии начата проверки, которая позволит установить причины и обстоятельства случившегося. Материальный ущерб еще предстоит оценить, о пострадавших не сообщается.
Видео происшествия можно посмотреть здесь.
Фото: vk.com/aomsk
Фото: vk.com/aomsk
ИСТОЧНИК KP.RU