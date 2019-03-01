18-летняя омичка на учебной машине насмерть сбила мужчину

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-01T14:08:14+03:00

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Страшная авария случилась сегодня днем на улице Заозерная в городке Нефтяников. 18-летняя девушка ехала за рулем учебной машины марки «Лада Гранта» в направлении проспекта Королева. Внезапно перед машиной на дороге появился мужчина. Неопытная девушка не успела среагировать и сбила его.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, 57 летний мужчина от удара получил серьезные травмы. Приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь, он скончался на месте. Очевидцы предполагают, что мужчина на обочине доставал запасное колесо с грузовика и упал вместе с ним на проезжую часть. Как раз в этот момент там проезжала учебная машина. Все обстоятельства сейчас выясняют полицейские.

Мужчина доставал колесо с "Камаза"Фото: vk.com

Фото: vk.com

На месте аварии образовалась огромная пробка в направлении проспекта Королева со стороны моста.

ИСТОЧНИК KP.RU