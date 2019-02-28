По пути в больницу погиб 6-летний мальчик, которого вытащили из пожара в Омске

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-28T11:49:13+03:00

Ребенок сидел с дедушкой, когда в доме загорелась печь Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Ребенок сидел с дедушкой, когда у них загорелась печь

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Сегодня днем страшный пожар случился на улице 1-я Береговая в Центральном районе Омска. Там загорелся частный дом. Соседи увидели огонь в доме и вызвали пожарных. Когда прибыли первые спасатели, огнем был охвачен уже весь дом. Пожарные вызвали дополнительную технику и спасателей, так как огонь мог перекинуться на соседние дома.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, сильный пожар тушили 46 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. К сожалению, в пожаре не удалось спасти ребенка. Как рассказали в следкоме, мама 6-летнего мальчика оставила его с дедушкой и ушла на работу. Из-за неисправности печи вспыхнул пожар, приехавшие спасатели вытащили из огня малыша и передали медикам. Однако ребенок умер в машине реанимации по пути в больницу от острого отравления угарным газом.

Мальчик скончался по пути в больницуФото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU