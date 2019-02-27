На окраине Омска горит дом

27 Февр. 13:42 2019-02-27T15:23:57+03:00

Когда очевидцы заметили ЧП, постройка уже полностью была охвачена огнем

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Серьезный пожар тушат прямо сейчас в Октябрьском округе. На небольшой улице Паровозной загорелся частный дом. К сожалению, ЧП слишком поздно заметили, постройку уже полностью успел охватить огонь.

- Сообщение о пожаре в частном двухквартирном доме по адресу: ул. Паровозная, 44 поступило в дежурную часть в 15.12 по омскому времени. В 18.15 полностью потушили, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - По прибытии первого пожарного подразделения обнаружено, что дом охвачен огнем полностью, на площади 150 квадратных метров. В доме никого нет.

Также известно, что пожар удалось локализовать в 12.53. По предварительным данным, травмированных и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара пока неизвестна.

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU