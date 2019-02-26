Серьезное ЧП на трассе в Омской области: перевернулась и загорелась фура
Инцидент произошел в Калачинском районе
Фото: vk.com/chp55
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Довольно устрашающие кадры дорожно-транспортного происшествия на трассе в Омской области появились в паблике «ЧП Омск».
На снимках видно, как фура перевернулась и, вероятно, после этого загорелась. Непонятно, что перевозил дальнобойщик, большегруз полностью охвачен огнем. Языки пламени и густые клубы дыма, по словам очевидцев, можно заметить уже издалека.
Как сообщает автор поста Екатерина Добровская, авария произошла в районе Калачинской кольцевой дороги.
Фото: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU