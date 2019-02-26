2019-02-26T12:53:17+03:00
Происшествия

Серьезное ЧП на трассе в Омской области: перевернулась и загорелась фура

Инцидент произошел в Калачинском районе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:

Довольно устрашающие кадры дорожно-транспортного происшествия на трассе в Омской области появились в паблике «ЧП Омск».

На снимках видно, как фура перевернулась и, вероятно, после этого загорелась. Непонятно, что перевозил дальнобойщик, большегруз полностью охвачен огнем. Языки пламени и густые клубы дыма, по словам очевидцев, можно заметить уже издалека.

Как сообщает автор поста Екатерина Добровская, авария произошла в районе Калачинской кольцевой дороги.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской больнице пациент избил соседа по палате и угрожал медсестрам
В Омске ищут еще одного водителя, который сбил школьника и сбежал
Омич напал на таксиста и ограбил его
Пожарные спасли замерзающего мужчину на трассе под Омском
Омских водителей предупреждают об изменении движения в центре
В Омске получил условный срок полицейский, вымогавший деньги у предпринимателей
В Омске дом покрылся льдом из-за прорванной трубы
Омич на иномарке сбил пенсионерку на переходе
Омские полицейские расследуют дело о жестоком обращении с животным
Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиков
Трейд-ин и с чем его едят?
В Омске изменят схему движения еще одного автобуса
Хирургический «перезапуск» сердца и сосудов
Сотрудники «Росводоканал Омск» помогли в тушении пожара частного дома
В Омске здание детсада отремонтируют лишь через суд
В Омске рабочие спилили старое дерево - оно рухнуло прямо на жилой дом
В Омске застройщик, обманувший дольщиков на 760 млн, получил 5 лет тюрьмы
В Омске ищут водителя черного «Лексуса», сбившего ребенка и скрывшегося
В Омске горели два частных дома