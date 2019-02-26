Серьезное ЧП на трассе в Омской области: перевернулась и загорелась фура

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-26T12:53:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Довольно устрашающие кадры дорожно-транспортного происшествия на трассе в Омской области появились в паблике «ЧП Омск».

На снимках видно, как фура перевернулась и, вероятно, после этого загорелась. Непонятно, что перевозил дальнобойщик, большегруз полностью охвачен огнем. Языки пламени и густые клубы дыма, по словам очевидцев, можно заметить уже издалека.

Как сообщает автор поста Екатерина Добровская, авария произошла в районе Калачинской кольцевой дороги.

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU