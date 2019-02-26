2019-02-26T08:46:07+03:00
Происшествия

В Омске рабочие спилили старое дерево - оно рухнуло прямо на жилой дом

Ветками сильно повредило крышу
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/regik55Фото: vk.com/regik55
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Жильцы двухэтажных домов на улице Батумской на Московке переживали - старый тополь уже давно кренился в сторону зданий и грозил вот-вот упасть на них.

Чтобы этого не произошло аварийное дерево спилили и... уронили на тот самый дом. Причем, если бы с траекторией ошиблись еще немного, тополь рухнул бы на детскую площадку, где как раз находились местные ребятишки.

Одна из владелиц квартиры на втором этаже рассказала, что рабочие, судя по всему, были пьяными.

- Дерево упало над моей квартирой, - рассказывает омичка Юлия Романова. - Сильно повредили крышу, чуть окно не выбили. Но управляющей компанией все утрясли - у нас замена кровли по плану.

Фото: vk.com/regik55

Фото: vk.com/regik55

ИСТОЧНИК KP.RU

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