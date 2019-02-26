2019-02-26T07:52:08+03:00
Происшествия

В Омске горели два частных дома

Пожару присвоили повышенный номер сложности
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного МЧСФото: пресс-служба областного МЧС
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Инцидент произошел накануне в Старом Кировске. На улице 3-ей Самарской загорелись два соседних дома и надворные постройки рядом с ними.

- Сообщение о пожаре поступило в 19.34, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - Горели два частных дома площадью 150 и 100 квадратных метров, а также дощатые надворные постройки общей площадью 90 квадратных метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горели надворные постройки с переходом огня на дома.

Пожару присвоили второй ранг - это происшествие повышенной сложности. На месте работали 44 человека и 10 единиц техники. В 21.01 пожар локализовали, в 23.58 - ликвидировали.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Фото: пресс-служба областного МЧС

Фото: пресс-служба областного МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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