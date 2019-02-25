На BMW, въехавшем в толпу в Петербурге, оказались омские номера
Страшное происшествие случилось накануне в Санкт-Петербурге. В пешеходов на Невском проспекте внезапно на полной скорости влетело черное BMW. Все произошло так неожиданно, что люди даже не успели среагировать. От удара иномарки они просто разлетаются в стороны. Потом водитель попытается оправдаться: не контролировал ситуацию. Однако на записи инцидента видно, как он выворачивает руль, чтобы не влететь в стоящую немного дальше будку, а потом преспокойно уезжает с места.
В результате случившегося от полученных травм на месте погибли 38-летняя москвичка Наталья Корнеенкова и 40-летний гражданин США. Еще три человека попали в больницу. Одна из пострадавших в критическом состоянии, за ее жизнь борются медики.
29-летний Мурат Касымов уже был лишен прав за вождение в пьяном виде.Фото: vk.com
Сидевшего за рулем, задержали. Водителем оказался 29-летний азербайджанец Мурат Касымов. Он уже лишен прав за вождение в пьяном виде. На этот раз мужчина находился под действием веселящего газа. Как выяснилось, в северной столице он промышлял продажей красивых госномеров на машины.
По информации «СуперОмска», в момент ДТП на его иномарке были почему-то омские номера.
Авария на Невском проспекте в Петербурге попала на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU