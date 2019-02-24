В Омске загорелся частный дом

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-24T08:57:03+03:00

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Сильный пожар произошел в городке Нефтяников по адресу переулок Строителей, недалёко от Студии имени Л.Ермолаевой. Очевидцы пожара прислали фотографии с места происшествия в редакцию «Комсомолки». Огнем полностью охвачен частный дом, у него полыхает крыша. Дом загорелся около 11 утра.

Фото: Сергей Мухин

Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожарные работают по повышенному номеру вызова из-за того, что существует угроза распространения огня на соседние постройки. Дом горит на площади 150 квадратных метров. На данный момент огонь удалось локализовать. Предварительно пострадавших в пожаре нет. Причина возгорания пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU