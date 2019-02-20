В Омске пропал начальник отдела «Пассажирсервиса»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-20T12:08:23+03:00

Всех, кто знает о местонахождении Дмитрия Кима, просят позвонить в «Лиза Алерт» по телефонам: 8-800-700-54-52, 112 или в полицию - 02.

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В омском сообществе «Лиза Алерт» появился пост о новом розыске. На этот раз пропал человек, известный многим омским журналистам. Дмитрий Ким - начальник отдела в «Пассажирсервисе», он курирует все, что связано в внедрением там новых технологий.

Сообщается, что накануне он выписался из БСМП-1, куда попал после небольшой аварии. В 11 утра у него должна была состояться сделка с квартирой, но Дмитрий на встречу не пришел и больше не выходит на связь.

По информации «НГС. Омск» Дмитрий Ким оставил дома все сотовые телефоны, а вот его ноутбук пропал.

Что могло случиться с Дмитрием, пока не понятно. К поискам омича уже подключилось региональное УМВД.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят позвонить в «Лиза Алерт» по телефонам: 8-800-700-54-52, 112 или в полицию - 02.

Фото: vk.com/la_omsk

ИСТОЧНИК KP.RU