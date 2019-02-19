Челлендж по-омски: ученики массово жалуются на обшарпанные стены в своих школах
Омские школьники продолжают выкладывать в социальные сети фото обстановки в своих учебных заведениях. Судя по снимкам, которые периодически выкладывает на своем сайте ФСИН, колонии, где содержатся отъявленные преступники выглядят значительно цивилизованнее, чем места, где учатся дети. Цветы жизни в долгу не остаются и делятся окружающей «красотой» со всем миром.
На этот раз выложили фото облезлых стен и протекающей крыши в школе № 11, расположенной на Левом берегу.
- У меня уже накипело за 9 лет учебы! - негодует автор поста, размещенного в паблике «Омск ВК». - С крыш капает вода, стены чуть ли не разваливаются. Падает штукатурка и плитка.
Фото: vk.com/omsk_vk
В департаменте образования уже прокомментировали ситуацию.
- На первой фотографии изображены стена, расположенная в санузле для мальчиков на третьем этаже, - объяснили в ведомстве. - 18 февраля 2019 года плитку демонтировали по причине нарушения целостности. В настоящее время вне учебного процесса будет выполнено восстановление слоя кафельного покрытия. На данный момент санузел закрыт, имеются рабочие санузлы на других этажах. Протекает кровля в раздевалке при спортивном зале, на данный момент она не функционирует. Для переодевания школьников предоставлено другое помещение.
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ИСТОЧНИК KP.RU