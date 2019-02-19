СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-19T12:21:03+03:00

На трассе под Омском внедорожник разбился в аварии с «ЗИЛом» Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Сегодня днем произошла страшная авария на трассе под Омском. Все случилось на трассе «Челябинск-Новосибирск» возле поселка Марьяновка недалеко от Омска. Там столкнулись внедорожник «Лексус» и грузовая машина марки «ЗИЛ». Удар был такой силы, что дорогой внедорожник превратился в груду металлолома. Грузовая машина, как и ее 30-летний водитель, серьезных повреждений не получили.

Машины раскидало на дорогеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В областной Госавтоинспекции сообщили, что 34-летнего водителя «Лексуса» с тяжелыми травмами доставили в местную больницу. Пока точно неизвестно как именно произошла авария, возможно, «ЗИЛ» выезжал со второстепенной дороги и не уступил внедорожнику. Точную причину предстоит установить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU