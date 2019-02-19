Заседание в Омском горсовете началось с минуты молчания
Сегодня, 19 февраля, в Омском горсовете прошло очередное заседание комиссии по по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Правда, впервые без его председателя Рината Карымова.
Напомним, Рината Рашитовича увезли в реанимацию прямо с работы, а спустя несколько часов он скончался от обширного инфаркта. Ему было всего 47 лет.
Сегодняшнее заседание депутаты открыли минутой молчания в память о коллеге. Пока его обязанности выполняет заместитель - Юрий Козловский. С кандидатурой нового главы комитета окончательно определятся в марте.
Ринату Карымову было 47 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU