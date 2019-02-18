2019-02-18T09:47:31+03:00
Общество

Омичи жалуются, что их заставляют менять окна в школе, где учатся их дети, за свой счет

При этом сейчас температура в классах не поднимается выше 13 градусов
Анна МИКУЛА
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Родителей просят раскошелиться на установку окон в школе.Родителей просят раскошелиться на установку окон в школе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Родители учеников начальных классов из школы № 142 жалуются на холод в помещениях, где занимаются малыши. Причем, чтобы исправить ситуацию, руководство учебного заведения предлагает им поменять старые окна за свой счет.

- Уважаемые родители, в вашей школе тоже заставляют менять окна в школе? - интересуется анонимный автор в паблике «Омск ВК». - Давят на учителя, учитель - на родителей. В классе температура 13 градусов, утром 11. Помимо окон, в нашем классе нет проектора - в программе заложено, а купить должны родители! Ну и ниже скрин, что администрация готова поменять нам класс с проектором на обмен, что наш класс поменяет окна. Вот оно бесплатное образование!

В качестве доказательства автор поста приложил скриншот сообщения от школы, которое получил накануне.

Фото: vk.com/omsk_vk

Фото: vk.com/omsk_vk

ИСТОЧНИК KP.RU

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