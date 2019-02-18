Омичи жалуются, что их заставляют менять окна в школе, где учатся их дети, за свой счет
Родители учеников начальных классов из школы № 142 жалуются на холод в помещениях, где занимаются малыши. Причем, чтобы исправить ситуацию, руководство учебного заведения предлагает им поменять старые окна за свой счет.
- Уважаемые родители, в вашей школе тоже заставляют менять окна в школе? - интересуется анонимный автор в паблике «Омск ВК». - Давят на учителя, учитель - на родителей. В классе температура 13 градусов, утром 11. Помимо окон, в нашем классе нет проектора - в программе заложено, а купить должны родители! Ну и ниже скрин, что администрация готова поменять нам класс с проектором на обмен, что наш класс поменяет окна. Вот оно бесплатное образование!
В качестве доказательства автор поста приложил скриншот сообщения от школы, которое получил накануне.
Фото: vk.com/omsk_vk
ИСТОЧНИК KP.RU