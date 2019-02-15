В Омске в серьезную аварию попало свадебное авто

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-15T10:30:10+03:00

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В серьезное ДТП попала машина, в которой судя по украшениям, ехали новобрачные. При повороте с Красного Пути на улицу Затонскую «Ленд Крузер» не смог поделить дорогу с «Ниссан Икстрейл» и внедорожники столкнулись лоб в лоб.

Но фото видно, что у первого сильно разбита передняя часть. Позади автомобиля стоит огорченная невеста в свадебном платье и пытается понять, что произошло.

Снимки случившегося выложили в социальные сети. Большинство комментаторов сочувствуют молодоженам. Нашлись и оптимисты, которые решили, что это хороший знак, а свадьба без приключений - не свадьба.

По предварительным данным, в результате происшествия никто сильно не пострадал.

Фото: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU