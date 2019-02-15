2019-02-15T08:38:32+03:00
Общество

Пациенты пожаловались на омскую больницу, где можно снимать фильм ужасов

В медсанчасти на улице Лизы Чайкиной заметили даже тараканов
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
Изменить размер текста:

Довольно жуткие кадры из омской медсанчасти, расположенной на улице Лизы Чайкиной, попали в социальные сети. Фото сделали удивленные происходящим пациенты.

Но снимках обшарпанные стены, старые полы и грязь. Вишенкой на торте оказались тараканы, которые, судя по всему, вполне уверенно чувствуют себя в лечебном заведении.

Комментаторы шутят, что это просто отделение тараканотерапии. Другие ужасаются тому, что больница выглядит так, будто ее бомбили.

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24