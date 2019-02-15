Пациенты пожаловались на омскую больницу, где можно снимать фильм ужасов

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-15T08:38:32+03:00

В медсанчасти на улице Лизы Чайкиной заметили даже тараканов

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Довольно жуткие кадры из омской медсанчасти, расположенной на улице Лизы Чайкиной, попали в социальные сети. Фото сделали удивленные происходящим пациенты.

Но снимках обшарпанные стены, старые полы и грязь. Вишенкой на торте оказались тараканы, которые, судя по всему, вполне уверенно чувствуют себя в лечебном заведении.

Комментаторы шутят, что это просто отделение тараканотерапии. Другие ужасаются тому, что больница выглядит так, будто ее бомбили.

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU