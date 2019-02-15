2019-02-15T07:48:14+03:00
Происшествия

В Омске по ошибке системы пожаротушения залило водой «Леруа Мерлен»

Все товары в огромном магазине испорчены [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Гипермаркет затопило водойГипермаркет затопило водойФото: vk.com
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В социальных сетях омичи поделились фото и видео из магазина «Леруа Мерлен». Из-за срабатывания системы пожаротушения весь магазин залило водой.

- Сегодня ночью подрядной организацией ТЦ Мега проводились работы по обслуживанию спринклерной системы пожаротушения в ТЦ Леруа Мерлен, но произошло что-то непредвиденное. Сработала система и магазин затопило водой, - пишет кто-то из сотрудников магазина.

Такую картину увидели сотрудники, когда пришли на работу Фото: vk.com

Такую картину увидели сотрудники, когда пришли на работуФото: vk.com

Обычно такие системы устанавливают в крупных гипермаркетах или торговых центрах, чтобы в случае пожара вода с потолка могла залить огонь. По неизвестной причине такая система сегодня сработала в магазине. Судя по фото, его залило полностью. В строительном магазине оказались испорчены водой абсолютно все товары, а это многомиллионные убытки. Омичи в комментариях шутят, что скоро магазин устроит распродажу. Пока неизвестно, кто виноват в затоплении.

Леруа Мерлен потоп Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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