В Омске загорелся профилакторий

СЕГОДНЯ 05:17 2019-02-15T05:30:13+03:00

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В 07.21 в Главное управление МЧС России по Омской области поступило сообщение о происшествии в Октябрьском округе. На улице Лизы Чайкиной загорелся пятиэтажный профилакторий.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было задымление в помещении на втором этаже, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - В 07.30 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Работают два звена газодымозащитной службы, а также 24 пожарных и 8 единиц техники. Эвакуированы 139 человек. В 07.42 пожар локализован, в 07.48 ликвидировано открытое горение.

По уточненным данным, огонь распространился на площади 8 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: пресс-служба областного МЧС

Фото: пресс-служба областного МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU