В омской школе во время уроков с потолка вновь упала штукатурка

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-14T11:20:27+03:00

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Не успело руководство школы пообещать отремонтировать осыпавшуюся в январе штукатурку, как такой же случай произошел вновь. В социальных сетях появились фотографии с урока в Школе №7, которая находится в городке Нефтяников. Во время занятия большой кусок штукатурки свалился детям с потолка прямо на головы. Очевидец пишет, что кусок чудом не упал на школьницу, которая сидела в этот момент за партой.

Штукатурка чудом не осыпалась на голову школьницеФото: vk.com

Напомним, предыдущий инцидент произошел в конце января. Там также с потолка упал кусок штукатурки во время урока. Тогда в депобразовании пообещали оперативно устранить дефект, а также проверить остальные классы школы, которую недавно отремонтировали. По всей видимости, остальные классы никто так и не проверил.

ИСТОЧНИК KP.RU