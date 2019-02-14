Омичей предупреждают о преступнике, сбежавшем из психиатрической больницы

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-14T10:19:39+03:00

Всех, кто знает, где находится разыскиваемый, просят позвонить в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел в Новосибирске, но мужчина мог спрятаться в соседнем городе

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ЧП в новосибирской психиатрической больнице № 6 случилось еще 10 февраля. Оттуда сбежал преступник, признанный невменяемым и проходивший там лечение. Полицейские предполагают, что он мог спрятаться в соседних регионах, в частности в Омске.

Отделом полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается Волов Денис Владимирович 14.05.1983 г.р.

Фото: vk.com/police54

Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 179 см.

Был одет: серая роба, зеленая пижама, черные ботинки

Особые приметы: тело покрыто татуировками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 232-15-79, 232-16-01, 232-16-02, либо 02 (с сотового - 020). Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU