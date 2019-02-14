Омичей предупреждают о преступнике, сбежавшем из психиатрической больницы
ЧП в новосибирской психиатрической больнице № 6 случилось еще 10 февраля. Оттуда сбежал преступник, признанный невменяемым и проходивший там лечение. Полицейские предполагают, что он мог спрятаться в соседних регионах, в частности в Омске.
Отделом полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается Волов Денис Владимирович 14.05.1983 г.р.
Фото: vk.com/police54
Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 179 см.
Был одет: серая роба, зеленая пижама, черные ботинки
Особые приметы: тело покрыто татуировками.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 232-15-79, 232-16-01, 232-16-02, либо 02 (с сотового - 020). Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU