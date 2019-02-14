Омские зэки сыграли в шоу «Давай поженимся сейчас!»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-14T09:55:22+03:00

Один из них снимался в аналогичной программе на федеральном канале, а потом попал в колонию

Изменить размер текста: A A

Один из осужденных колонии-поселения № 13 Егор Андреев до того, как попасть туда побывал на съемках программы «Давай поженимся!» на федеральном канале. Омич участвовал в качестве жениха и решил устроить такое же шоу, но уже в заключении.

Его телевизионный опыт был взят за основу при написании сценария юмористической театрализованной постановки «Давай поженимся сейчас!». В роли жениха Егор, три невесты пришли на шоу не одни, а со своими друзьями и родственниками. В сценке также участвовали ведущая, сваха и астролог.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

По сюжету «Давай поженимся сейчас!» Егор завидный жених, который получил большое наследство от бабушки. Чтобы деньги быстро не растратились на многочисленных невест, которые возникли в жизни молодого человека, подруга привела его на шоу, где нужно было выбрать одну из трех участниц.

- Для меня это был очень интересный и положительный опыт, - говорит главный герой спектакля, осужденный Егор Андреев. - Узнал, как снимается программа, познакомился с известными людьми. Вообще впечатление было очень положительное. Театральная постановка, которую мы предоставили сегодня, мне также очень понравилась и думаю всем зрителям тоже.

Больше всего аплодисментов сорвали в зале веселые комментарии от свахи и юмористический астрологический прогноз. Роль первой сыграла осужденная Валентина Токарева. По совместительству она руководит в колонии кружком самодеятельности. Женщина поделилась творческими планами на предстоящий Год театра - ее артисты представят осужденной публике сразу несколько премьер.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU