2019-02-13T13:30:41+03:00
Происшествия

В Омске снова прорвало трубу - водителям приходится проезжать через клубы пара почти вслепую

На этот раз водой залило дорогу возле гимназии № 88 [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/omsk_live)Фото: скриншот с видео (vk.com/omsk_live)
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Очередная коммунальная авария случилась в Октябрьском округе. На этот раз трубу прорвало недалеко от гимназии № 88, расположенной на улице 3-ей Транспортной, 5. Позабавила ситуация, пожалуй, только школьников, которые как раз вышли на улицу после занятий. Дети сняли все происходящее на видео.

Причем на записи заметно, как вода стремительно приближается к ногам авторов ролика. Постепенно затопило всю дорожку, ведущую из школьного двора на улицу. Также в объектив попала и залитая водой дорога, по которой едут автомобили.

Судя по всему, аварийные службы уже работают на месте. Только вот местные жители рассказывают, что видят такую картину ежегодно.

Это, кстати, уже не первый прорыв водопроводной трубы в Омске за последние несколько дней. Накануне аналогичные инциденты были на проспекте Карла Маркса, где тротуар провалился вместе с пешеходами, и на улице Богдана Хмельницкого.

Фото: скриншот с видео (vk.com/omsk_live)

Фото: скриншот с видео (vk.com/omsk_live)

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Возле гимназии № 88 прорвало трубу..Видео: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU

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