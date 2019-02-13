Госавтоинспекция выпустила на омские дороги «женский патруль»
Вместо суровых «гаишников»-мужчин, документы у омских водителей проверяли улыбчивые девушки. В Госавтоинспекции решили разрядить обстановку на дорогах и отправили на проверку «женский патруль». Судя по тому, что даже нарушители улыбались очаровательным сотрудницам, эксперимент точно удался.
- Старшие инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения капитаны полиции Светлана Плотникова и Наталья Малыхина, решили поменять стереотипы и, выйдя на участок патрулирования, провели профилактическую работу, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Они проводили разъяснительную работу по правилам проезда пешеходных переходов. Остановленные водители с удовольствием и улыбкой на лице передавали необходимые документы, а пешеходы, завидев милых женщин, обещали неукоснительно соблюдать ПДД и обязательно изучить полученные тематические листовки.
Фото: пресс-служба УГИБДД России по Омской области
Фото: пресс-служба УГИБДД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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