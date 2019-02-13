Омич с пистолетом напал на сотрудников мастерской - подробности попали на видео
Инцидент произошел в организации по ремонту бытовой техники на Левом берегу. Туда пришел мужчина на взводе и стал размахивать пневматическим пистолетом. Потом несколько раз выстрелил. В итоге его задержать смогли сами сотрудники, они же вызвали полицию.
- Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, а задержанного доставили в городской отдел полиции. Участковый уполномоченный опросил 43-летнего омича, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Полицейские изъяли оружие, металлические шарики и исправный ноутбук, ставший причиной конфликта.
Фото: 55.мвд.рф
Также полицейские выложили видео допроса, где задержанный пытается объяснить свое поведение.
- Да ничего, просто выстрелил в стену - и все? - невозмутимо поясняет дебошир.
- Ни в кого не попали?
- Нет, они просто перепугались. И деньги у меня вытащили.
- С какой целью стреляли?
- Забрать свою вещь.
- И для этого взяли с собой пистолет?
- Да какой это пистолет! Не надо мне тут про пистолет!
Судя по всему, один из клиентов решил просто не платить за работы по ремонту бытовой техники и хотел свой ноутбук силой. Теперь ему грозит уголовное наказание.
Подозреваемый в причинении телесных повреждений работникам организации.
ИСТОЧНИК KP.RU