Омич с пистолетом напал на сотрудников мастерской - подробности попали на видео

13 Февр. 08:11 2019-02-13T10:25:39+03:00

Мужчина рассказал на допросе, что хотел забрать у них свою вещь [видео]

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Инцидент произошел в организации по ремонту бытовой техники на Левом берегу. Туда пришел мужчина на взводе и стал размахивать пневматическим пистолетом. Потом несколько раз выстрелил. В итоге его задержать смогли сами сотрудники, они же вызвали полицию.

- Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, а задержанного доставили в городской отдел полиции. Участковый уполномоченный опросил 43-летнего омича, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Полицейские изъяли оружие, металлические шарики и исправный ноутбук, ставший причиной конфликта.

Фото: 55.мвд.рф

Также полицейские выложили видео допроса, где задержанный пытается объяснить свое поведение.

- Да ничего, просто выстрелил в стену - и все? - невозмутимо поясняет дебошир.

- Ни в кого не попали?

- Нет, они просто перепугались. И деньги у меня вытащили.

- С какой целью стреляли?

- Забрать свою вещь.

- И для этого взяли с собой пистолет?

- Да какой это пистолет! Не надо мне тут про пистолет!

Судя по всему, один из клиентов решил просто не платить за работы по ремонту бытовой техники и хотел свой ноутбук силой. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Подозреваемый в причинении телесных повреждений работникам организации.

ИСТОЧНИК KP.RU