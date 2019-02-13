2019-02-13T10:25:39+03:00
Происшествия

Омич с пистолетом напал на сотрудников мастерской - подробности попали на видео

Мужчина рассказал на допросе, что хотел забрать у них свою вещь [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Инцидент произошел в организации по ремонту бытовой техники на Левом берегу. Туда пришел мужчина на взводе и стал размахивать пневматическим пистолетом. Потом несколько раз выстрелил. В итоге его задержать смогли сами сотрудники, они же вызвали полицию.

- Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, а задержанного доставили в городской отдел полиции. Участковый уполномоченный опросил 43-летнего омича, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Полицейские изъяли оружие, металлические шарики и исправный ноутбук, ставший причиной конфликта.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Также полицейские выложили видео допроса, где задержанный пытается объяснить свое поведение.

- Да ничего, просто выстрелил в стену - и все? - невозмутимо поясняет дебошир.

- Ни в кого не попали?

- Нет, они просто перепугались. И деньги у меня вытащили.

- С какой целью стреляли?

- Забрать свою вещь.

- И для этого взяли с собой пистолет?

- Да какой это пистолет! Не надо мне тут про пистолет!

Судя по всему, один из клиентов решил просто не платить за работы по ремонту бытовой техники и хотел свой ноутбук силой. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Подозреваемый в причинении телесных повреждений работникам организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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