Директору омской гимназии № 62, где травили ученика, объявили выговор

13 Февр. 04:28 2019-02-13T04:44:59+03:00

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Напомним, скандал в гимназии № 62 разгорелся из-за старшеклассника Ромы Графа. Подросток почувствовал себя плохо и вместо того, чтобы убирать с другими снег на школьном дворе, ушел домой. По словам его мамы Натальи Граф, учителя во главе с директором Мариной Дюковой устроили ее сыну настоящую травлю. Из-за этого Рома даже попал на нервной почве в больницу, а после был вынужден перевестись в другую школу. Тем временем, в гимназии № 62 начались проверки случившегося. И вот есть первый из результат.

- За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (ненадлежащая организация образовательного процесса, ненадлежащее оказание психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся учреждения) директору гимназии №62 Дюковой объявлен выговор, - рассказывает Наталья Граф. - Кстати, из департамента образования ответ на мое обращение так и не пришел. Как выяснилось, Дарья Брылько, проводящая проверку по моей жалобе, уволилась из департамента. Мне пишут, что в соцсетях Дарья активно дружит с завучами гимназии.

Такой ответ Наталье Граф прислали из областного минобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU