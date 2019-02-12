Центр Омска встал в пробку из-за неработающих светофоров

12 Февр. 14:24 2019-02-12T14:25:16+03:00

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В социальных сетях омичи написали про неработающие светофоры на перекрестке улицы Масленникова и проспекта карла Маркса. Поток машин на этих улицах очень большой, именно поэтому из-за неработающих светофоров они встали в огромной пробке. Кроме этих улиц движение было парализовано и на прилегающих улицах: Пушкина, Маршала Жукова, Маяковского.

Омичи писали, что долгое время водители не могли дождаться регулировщика, который бы привел движение в порядок. Без него водители старались проехать как можно быстрее, не уступая друг другу. Из-за ЧП на дороге пострадали и пассажиры, они не могли дождаться транспорта на остановке «Голубой огонек».

Омичи не могли дождаться регулировщикаФото: vk.com

Фото: vk.com

Через некоторое время водители все-таки дождались регулировщика и движение на дороге постепенно наладтилось.

ИСТОЧНИК KP.RU