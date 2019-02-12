В Омске из-за прорвавшей колонки затопило улицу в центре города
В центре города из-за прорыва трубы вновь затопило улицу. Напомним, вчера утром потоп случился на проспекте Карла Маркса, недалеко от «Атлантиды», а днем затопило улицу Щербанева. По всей видимости, коммуникации а центре города остро нуждаются в ремонте.
Сегодня утром ЧП произошло на улице Звездная. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что проезжую часть улицы затопило из-за прорыва колонки. Улицу затопило так, что по ней стало невозможно проехать.
Коммунальщики пытаются откачать водуФото: vk.com
Коммунальщики уже работают на месте аварии – они пытаются оперативно откачать воду, чтобы она не замерзла и улица не превратилась в огромный каток. Также рабочие уже пытаются устранить прорыв.
ИСТОЧНИК KP.RU