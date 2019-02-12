2019-02-12T08:50:05+03:00
Происшествия

В Омске из-за прорвавшей колонки затопило улицу в центре города

Коммунальщики пытаются откачать воду [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за прорвавшей колонки затопило улицу в центре городаВ Омске из-за прорвавшей колонки затопило улицу в центре городаФото: vk.com
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В центре города из-за прорыва трубы вновь затопило улицу. Напомним, вчера утром потоп случился на проспекте Карла Маркса, недалеко от «Атлантиды», а днем затопило улицу Щербанева. По всей видимости, коммуникации а центре города остро нуждаются в ремонте.

Сегодня утром ЧП произошло на улице Звездная. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что проезжую часть улицы затопило из-за прорыва колонки. Улицу затопило так, что по ней стало невозможно проехать.

Коммунальщики пытаются откачать воду Фото: vk.com

Коммунальщики пытаются откачать водуФото: vk.com

Коммунальщики уже работают на месте аварии – они пытаются оперативно откачать воду, чтобы она не замерзла и улица не превратилась в огромный каток. Также рабочие уже пытаются устранить прорыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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