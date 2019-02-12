2019-02-12T07:36:17+03:00
Происшествия

В Омске аварийный дом залило кипятком

Ремонт жителям обойдется в 80 тысяч рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: жители домаФото: жители дома
Изменить размер текста:

Жители аварийного дома по улице Волго-Донской, 2 ждут расселения своего аварийного дома уже почти 7 лет, еще с 2012 года. Недавно в доме произошел прорыв отопления, кипяток лился буквально с потолка. Из-за залившей все вокруг воды, в квартирах сильно поврежден потолок и пол, жить в таких условиях становится невозможно и просто опасно. Когда омичи обратились в администрацию, им предложили оплатить откачку воды самостоятельно.

- Звонки в администрацию ни к чему не привели! Никто не приехал. Кипяток льется до сих пор. Администрация перекладывает ответственность на службу ЖКХ по ЛАО г. Омска. А в службе ЖКХ Черняк Анатолий Иванович предложил все сделать за свой счет. Нужно машины 3-4 для откачки воды. Такого оборудования у ЖКХ компаний нет, - жалуются жители дома.

Фото: жители дома

Фото: жители дома

Предварительно, на ремонт и откачку воды потребуется около 80 тысяч рублей, таких денег у жильцов аварийного дома попросту нет. Сейчас в доме всего 3 жилые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Что делать, если сломался счетчик газа?
Омичи массово жалуются на водителей маршруток, которые не принимают проездные
В Омске установят дополнительные треноги, которые будут отслеживать нарушителей на дорогах
Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти омички после падения в ГБ-8
Омский силач Шивляков поднял штангу весом почти в полтонны
Пенсионер спалил дом, когда готовил себе ужин
Омские полицейские выложили видео, как задержанные поют рэп в честь Дня всех влюбленных
Банду омичей поймали на нелегальном ботоксе
В Омске в День святого Валентина будут ловить пьяных водителей
В Омске у жителей дома из крана потекла зеленая вода
В Омске не стоит бояться кредитов.
В последний момент: поможем с выбором подарка на 14 февраля.
Из-за прорыва трубы с кипятком в Омске в со всех соседних с аварией домах отключат отопление
На омских катках поставили арт-объекты в виде 3-метровых сердец
В Омске снова прорвало трубу - водителям приходится проезжать через клубы пара почти вслепую
Студент-стоматолог стал победителем StartupTour в Омске
В Омском ГАУ состоялся научно-популярный фестиваль науки и познания «Открытая лабораторная 2019»
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»