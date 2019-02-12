В Омске аварийный дом залило кипятком

12 Февр. 07:34 2019-02-12T07:36:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители аварийного дома по улице Волго-Донской, 2 ждут расселения своего аварийного дома уже почти 7 лет, еще с 2012 года. Недавно в доме произошел прорыв отопления, кипяток лился буквально с потолка. Из-за залившей все вокруг воды, в квартирах сильно поврежден потолок и пол, жить в таких условиях становится невозможно и просто опасно. Когда омичи обратились в администрацию, им предложили оплатить откачку воды самостоятельно.

- Звонки в администрацию ни к чему не привели! Никто не приехал. Кипяток льется до сих пор. Администрация перекладывает ответственность на службу ЖКХ по ЛАО г. Омска. А в службе ЖКХ Черняк Анатолий Иванович предложил все сделать за свой счет. Нужно машины 3-4 для откачки воды. Такого оборудования у ЖКХ компаний нет, - жалуются жители дома.

Фото: жители дома

Предварительно, на ремонт и откачку воды потребуется около 80 тысяч рублей, таких денег у жильцов аварийного дома попросту нет. Сейчас в доме всего 3 жилые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU